Nove cene goriva na pumpama u Srbiji: Dizel poskupeo, benzin će biti jeftiniji

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova i važe narednih nedelju dana.

U narednih sedam dana cena evrodizela biće veća za dva dinara i litar će koštati 229 dinara. Benzin (BMB 95) će biti jeftiniji za dva dinara i koštaće 202 dinara po litru, rečeno je danas Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 21. avgusta.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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