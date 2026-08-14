Aca Lukas najavio spektakl u Bitoli: „Čeka nas koncert boli glava!“

ACA LUKAS SPREMA JOŠ JEDNO VEČE ZA PAMĆENJE, A OVOG PUTA DESTINACIJA JE BITOLA!

Najveća balkanska zvezda oglasila se povodom predstojećeg koncerta i u svom prepoznatljivom stilu najavila provod koji publika u Makedoniji ne sme da propusti.

Lukas će 29. avgusta nastupiti u Bitoli. Sudeći po njegovoj najavi, publiku očekuje prava muzička fešta. Pevač je poručio da ga čeka „koncert boli glava“, ali i otkrio da će tokom večeri biti posebnih gostiju.

„29. avgusta se vidimo u Bitoli, Makedonijo! Čeka nas koncert boli glava. Biće i gostiju, biće dobra žurka kao i uvek. Vidimo se, Makedonijo, voli vas vaš Aca Lukas“, poručio je Lukas.

Ovim kratkim, ali veoma energičnim obraćanjem, Lukas je dodatno podgrejao atmosferu uoči nastupa. Posebnu pažnju privukla je najava gostiju, ali njihova imena za sada nisu otkrivena, pa ostaje da publika sačeka sam koncert i vidi ko će se pojaviti na bini.

View this post on Instagram A post shared by Zaječar Online (@zajecaronline)

Aca Lukas poznat je po tome da njegove nastupe prati velika energija i repertoar sastavljen od brojnih regionalnih hitova. Njegova zvanična stranica potvrđuje da i tokom 2026. ima veliki broj zakazanih koncerata širom regiona, uključujući velike nastupe u Zagrebu i Beogradu.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.