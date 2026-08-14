Predsednik Vučić otkriva šta će biti sa stanovima u Surčinu nakon Ekspa

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je, prilikom obilaska Ekspo gradilišta u Surčinu, da je zgrada sa stanovima za učesnike specijalizovane izložbe Ekspo gotova. Prvih 600 stanova biće opremljeno kompletno u naredne dve do tri nedelje, a onda će se opremati još 600.

Takođe je istakao, da je njegova ideja da se stanovi nakon Ekspa prodaju po nižim cenama, pre svega mladima. Međutim, kako navodi, tu postoji između njega i Vlade neslaganje, jer oni to žele da prodaju po skupljim cenama, dok bi on da se to proda po povoljnijim uslovima.

“On (Mali) bi hteo da prodaje sve, a ja bih hteo da to damo, odnosno da prodamo, ali po najnižim mogućim cenama ljudima kojima je to potrebno da damo, a on hoće da zaradi pare. On hoće da prodaje za 3.000 evra kvadrat. A ja hoću da to prodamo nekima kojima je to potrebno, posebno mladim ljudima, za 1. 500 evra. To je, kako bih vam rekao, skoro pa poklon, ali mora da potpiše da u narednih 10 godina nema otuđenja”, rekao je Vučić.

Mali je dodao da će se posle Ekspa stanovi srediti i da će se videti šta će biti sa njima. Ministar finansija Siniša Mali rekao je da će pojedine stanove i pre Ekspa rentirati, kako bi timovi došli ranije da se pripreme za izložbu.

Zaječaronline/Tanjug/N.S.

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