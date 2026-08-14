Evakuacija iz letovališta Siviri na Hakidikiju zbog požara, vatra oštetila kuće

Evakuacija iz letovališta Siviri

Zbog požara koji nekontrolisano besni u turističkom letovalištu Siviri na grčkom poluostrvu Kasandra na Halkidikiju morskim putem evakuisana 481 osoba. A vatra se proširila preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta, približila kućama i izazvala materijalnu štetu, saopštila je grčka Obalska straža.

Jak vetar dodatno raspiruje požar, dok je dim vidljiv iz više delova Halkidikija, prenosi Katimerini.

Obalska straža je saopštila da u evakuaciji sa mora na plaži Siviri učestvuju brod Obalske straže, devet privatnih čamaca i putnički gliser. Kao i da se očekuje da će se uskoro još jedan brod Obalske straže uključiti u evakuaciju.

Kako je saopšteno, do sada je sa plaže Siviri 285 ljudi evakuisano morem u marinu Sani, a još 196 se brodom “Spidraner” prevozi do luke Solun, prenosi Prototema.

Evakuacija iz letovališta Siviri

Ranije je evakuisan hotel u Furki, na Halkidikiju , u kojem su boravila deca iz Ukrajine.

U gašenju požara učestvuje 155 vatrogasaca sa zemlje, četiri grupe planinara iz 2. jedinice EMODE i 59 vozila, a pomoć pružaju i lokalne samouprave, cisterne sa vodom i građevinske mašine.

Iz vazduha je angažovano devet aviona sa sedam helikoptera , od kojih je jedan za koordinaciju. Grčka televizija ERT prenela je da postoji sumnja da je jak vetar oborio stub dalekovoda, što je izazvalo varnicu koja je zapalila rastinje.

Zbog požara na Halkidikiju Grčka je aktivirala Kopernikus, Službu za upravljanje vanrednim situacijama Evropske unije, kako bi se podržao rad grčkih agencija koje pokušavaju da se nose sa vanrednom situacijom zbog požara.

Vlasti su najavile privremenu zabranu pešačkog i motornog saobraćaja u šumskim područjima opština Kasandra, Sitonija i Aristotelis.

U Kasandri i Sitoniji važiće od 8 do 20 časova, dok će u opštini Aristotelis, gde je rizik od požara ocenjen kao veoma visok, ostati na snazi do subote u 8 časova. Policija će kontrolisati prilaze šumskim putevima, a osobe zatečene u zabranjenim zonama mogu da budu udaljene. Izuzetak su volonteri angažovani na sprečavanju požara.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.