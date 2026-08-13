Državnom ceremonijom obeleženo 220 godina od Boja na Mišaru
Državnom ceremonijom i polaganjem venaca kod spomenika Karađorđu i mišarskim junacima u Mišaru kod Šapca danas je obeleženo 220 godina od Boja na Mišaru.
Ceremoniju je predvodila izaslanica predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.
Ministarka je istakla da su ustanici strateški, vojnički i taktički dobro pripremili bitku. Takođe su, zahvaljujući hrabrosti i mudrosti, izvojevali jednu od najznačajnijih pobeda u čitavom ustaničkom ciklusu srpskog naroda.
Kako je navela, Mišar danas predstavlja trajni izvor nadahnuća i podsećanja na značaj slobode, organizovanosti, discipline i zajedništva.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
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