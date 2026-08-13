Državnom ceremonijom obeleženo 220 godina od Boja na Mišaru

Državnom ceremonijom i polaganjem venaca kod spomenika Karađorđu i mišarskim junacima u Mišaru kod Šapca danas je obeleženo 220 godina od Boja na Mišaru.

Ceremoniju je predvodila izaslanica predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je istakla da su ustanici strateški, vojnički i taktički dobro pripremili bitku. Takođe su, zahvaljujući hrabrosti i mudrosti, izvojevali jednu od najznačajnijih pobeda u čitavom ustaničkom ciklusu srpskog naroda.

Kako je navela, Mišar danas predstavlja trajni izvor nadahnuća i podsećanja na značaj slobode, organizovanosti, discipline i zajedništva.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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