Bugarska prvi put domaćin Evrovizije. Evo u kom gradu će takmičenje biti održano 2027. godine

Bugarski grad Burgas biće domaćin 71. Pesme Evrovizije u maju 2027. godine. Saopštile su Evropska radiodifuzna unija (EBU) i Bugarska nacionalna televizija (BNT), a takmičenje će biti održano u Areni Burgas.

Kako se navodi na zvaničnoj stanici Evrovizije, Burgas je izabran u konkurenciji četiri bugarska grada koji su se prijavili za domaćina. Ovaj grad je izabran zbog kombinacije odgovarajuće infrastrukture, tehničkih kapaciteta, smeštaja, saobraćajne i međunarodne povezanosti. Ujedno je izabran i zbog podrške gradske uprave i plana da čitav grad bude uključen u organizaciju takmičenja.

Gradonačelnik Burgasa izjavio je da je organizacija Evrovizije “izuzetna čast” za grad. Takođe je istakao da će u pripremama učestvovati lokalne samouprave, institucije, univerziteti, škole, kulturne organizacije, umetnici, volonteri i privreda.

U prateći program Evrovizije biće uključeni i Sofija, Plovdiv i Varna, koji su takođe bili kandidati za domaćina.

Tri glavne večeri takmičenja biće održane 11, 13. i 15. maja 2027. godine.

Direktor Evrovizije Martin Grin rekao je da Burgas predstavlja “poseban izbor” zbog svog položaja na Crnom moru, muzičke i kulturne tradicije, kao i infrastrukture i kapaciteta za organizaciju velikog međunarodnog događaja.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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