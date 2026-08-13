Carsko veče na Romuliani: Odigrana predstava zaječarskog teatra ,,Galerije”

Carsko veče na Felix Romuliani: Odigrana predstava zaječarskog teatra ,,Galerije”

Predstavu ,,Galerije”, ansambl zaječarskog pozorišta ,,Zoran Radmilović”, odigrao je na kasnoantičkom lokalitetu ,,Felix Romuliana”.

Istorijsku dramu prema tekstu Miloša Latinovića u dramaticaziji Aleksandra Milosavljevića, režirao je Nebojša Bradić, vodeći se sudbinom rimskog imperatora i njegovim emotivnim stradanjem.

Ovaj lokalitet, bio je istorijska pozornica za priču o značajnom vladaru, koji je u rodnom kraju, na vrhuncu moći, sagradio velelepnu palatu u čast majci Romuli.

Vladimir Đuričić, direktor zaječarskog teatra, zadovoljan je dosadašnjim životom predstave ,,Galerije”.

,,Bilo je ovo carsko veče na Felix Romuliani i opravdalo je sva naša očekivanja. Ideja nam je bila da spojimo kulturu i turizam i da se komad igra na ovom posebnom mestu”.

Izvođenje predstave ,,Galerije” na istorijskoj pozornici, među antičkim stubovima, bilo je izuzetno veče i za publiku i za glumce.

Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.S.

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