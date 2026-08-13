Požar kod Herceg Novog: Celonoćna borba sa vatrom

Veliki požar izbio je na nepristupačnom terenu iznad Žagera u Herceg Novom. Počelo je da gori nisko rastinje, a jak vetar dodatno je razbuktavao vatru i otežavao intervenciju. Požar se širio područjem kojim prolazi dalekovod, a vatra se približavala kućama i crkvi.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova naveli su da su na licu mesta angažovana sva raspoloživa vozila i ljudstvo Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi.

Situacija u vezi s požarom u blizini Herceg Novog jutros je nešto bolja nakon celonoćne borbe sa vatrom. Kuće su odbranjene, a na mesto požara stigao je prvi avion Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Očekuje se dolazak i drugog, saopšteno je iz Službe zaštite i spasavanja.

Komandir Službe zaštite i spasavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović rekao je da je u jednom trenutku bilo ugroženo oko 50 kuća, ali da su one za sada bezbedne.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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