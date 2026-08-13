Gospojinski post počinje sutra: Ovo je vodič za vernike

U petak 14. avgusta počinje Gospojinski post, koji je najkraći od četiri velika godišnja posta.

Gospojinski post, jedan od četiri velika posta u pravoslavnom kalendaru, počinje 14. avgusta i traje do praznika Uspenja Presvete Bogorodice – Velike Gospojine, 28. avgusta. Uoči početka posta treba znati da post nije samo odricanje od određene hrane, već pre svega prilika za unutrašnju promenu, smirenje i približavanje Bogu. Tokom samog posta riba je dozvoljena na Preobraženje Gospodnje, 19. avgusta. Važno je znati da Velika Gospojina 2026. pada u petak. Iako je četrnaestodnevni post završen, tog dana se ne prelazi na mrsnu hranu, već je prema uobičajenom prazničnom pravilu dozvoljena riba, uz ulje i vino.

Gospojinski post traje od 14. do 28. avgusta i završava se praznikom Uspenja Presvete Bogorodice. Srpska pravoslavna crkva ovaj period navodi kao Uspenski, Velikogospojinski ili Bogorodičin post, koji prethodi prazniku Uspenja Presvete Bogorodice.

Koje namirnice se ne jedu tokom posta?

Tokom Gospojinskog posta ne koriste se namirnice životinjskog porekla koje se smatraju mrsnom hranom:

meso i mesne prerađevine;

mleko i mlečni proizvodi;

jaja;

puter, mast i druge životinjske masnoće.

Riba se ne koristi svakog dana. Dozvoljena je kada postoji posebno praznično razrešenje, pre svega na Preobraženje Gospodnje.

Najveći problem obično ne predstavljaju osnovne namirnice, već sastojci u gotovim proizvodima. Proizvod može na prvi pogled izgledati posno, a da ipak sadrži:

mleko ili mleko u prahu;

surutku;

puter;

jaja ili jaja u prahu;

životinjsku mast;

želatin životinjskog porekla;

preliv ili punjenje sa mlečnim sastojcima.

Zajecaronline/kurir/J.V.

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