Blagi pad temperature! U Zaječaru maksimalna dnevna temperatura 32° C.

Blagi pad temperature!

U Srbiji će i danas u većem delu zemlje biti sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 32 stepena. Na istoku i jugoistoku očekuje se promenljivo oblačno, u drugom delu dana ponegde u jugoistočnim predelima s kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najniža temperatura če biti od 12 do 20, a najviša od 28 stepeni do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Blagi pad temperature!

U Zaječaru minimalna temperatura 18° C, a maksimalna dnevna 32° C.

Do subote, 15. avgusta, maksimalne temperature će se kretati uglavnom u intervalu od 30 do 34 stepena, a zatim će ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Od petka, 14. avgusta, u košavskom području duvaće jugoistočni vetar u pojačanju. Na istoku i jugoistoku očekuje se promenljivo oblačno, u drugom delu dana ponegde u jugoistočnim predelima s kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najniža temperatura če biti od 12 do 20, a najviša od 28 stepeni do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Vetar će biti slab i umeren, severni, na istoku istočnih pravaca.

Zajecaronline/N.S.

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LUKASOV JUBILEJ U ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!