U Zaječaru dodeljena 74 ugovora građanima koji su ostvarili pravo na subvencije za energetsku sanaciju domaćinstava

U velikoj sali Skupštine grada Zaječara dodeljena su 74 ugovora građanima koji su ostvarili pravo na subvencije za sprovođenje mera energetske efikasnosti u porodičnim kućama i stanovima.

Od ukupno 74 domaćinstva, 57 pripadaju redovnoj kategoriji, a 17 domaćinstava pripadaju kategoriji socijalno ugroženih. Za socijalno ugrožene građane predviđen jeposebno visok nivo podrške, do 90 odsto vrednosti investicije.

Ukupan iznos sredstava namenjenih za energetsku sanaciju domaćinstava na teritoriji grada Zaječara u okviru ciklusa 2025-2026. godine iznosi 19.252.810,83 dinara. Ministarstvo rudarstva i energetike obezbedilo je 13.652.810,83 dinara, dok je Grad Zaječar izdvojio 5.600.000 dinara.

U Zaječaru dodeljena 74 ugovora građanima koji su ostvarili pravo na subvencije za energetsku sanaciju domaćinstava

O značaju ovog programa i nastavku saradnje lokalne samouprave i države govorio je gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović. Istakao je da ovakve mere predstavljaju konkretnu podršku građanima kojima je pomoć najpotrebnija. Takođe je naveo da se, kroz sprovođenje ovih mera, angažuju privredni subjekti i izvođači radova, čime se dodatno podržava lokalna privreda. U realizaciji ovogodišnjeg programa učestvovaće privredni subjekti sa teritorije grada Zaječara. Učestvovaće i sedam lokalnih izvođača koji će biti angažovani na radovima u domaćinstvima koja su obuhvaćena programom.

Dodeli ugovora prisustvovala je Maja Vukadinović, pomoćnica ministra rudarstva i energetike, dok se prisutnima obratila Sonja Vlahović, koja je istakla da Ministarstvo sa Gradom Zaječarom već godinama uspešno realizuje programe energetske sanacije.

“Ovo nije prva godina da zajedno sa Gradom Zaječarom realizujemo programe energetske sanacije. Do sada smo energetski sanirali gotovo 300 domaćinstava, za šta je izdvojeno više od 155 miliona dinara. Takođe, učestvovali smo i u projektu energetske sanacije objekata od javnog značaja, u okviru kojeg su sanirane jedna osnovna i jedna srednja škola. Nadam se da ćemo i u narednom periodu nastaviti sa ovakvim projektima i pružiti podršku još većem broju građana”, rekla je Vlahović.

Cilj ovog programa je da se građanima poboljšaju uslovi stanovanja i poveća energetska efikasnost, uz posebnu podršku socijalno ranjivim kategorijama stanovništva.

Zajecaronline/N.S.

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