Aleksandar Vučić danas obilazi jugoistok Srbije

Predsednik Srbije danas obilazi jugoistok Srbije. Posetiće Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Posetu će započeti obilaskom preduzeća “Ukras” u Despotovcu, kao i obilaskom centra za pakovanje jaja sa farmi kompanije “Agro-Đole” d.o.o. i poljoprivrednog gazdinstva porodice Maslar sa osmoro dece u Jagodini.

Planirano je da obiđe i porodicu Jovanović iz Rekovca koja ima desetoro dece. Zatim u Rekovcu će obići porodičnu vinariju Bora, a u Ražnju kompaniju “Gerber-Export” koja se bavi proizvodnjom i montažom metalnih i čeličnih konstrukcija.

U planu je i da obiđe radove na rekonstrukciji puta na Grzi u Paraćinu, kao i da u tom gradu obiđe kompaniju koja se bavi proizvodnjom PVC profila “NIP Spasić”.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.