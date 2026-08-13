Aleksandar Vučić danas obilazi jugoistok Srbije
Predsednik Srbije danas obilazi jugoistok Srbije. Posetiće Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Posetu će započeti obilaskom preduzeća “Ukras” u Despotovcu, kao i obilaskom centra za pakovanje jaja sa farmi kompanije “Agro-Đole” d.o.o. i poljoprivrednog gazdinstva porodice Maslar sa osmoro dece u Jagodini.
Planirano je da obiđe i porodicu Jovanović iz Rekovca koja ima desetoro dece. Zatim u Rekovcu će obići porodičnu vinariju Bora, a u Ražnju kompaniju “Gerber-Export” koja se bavi proizvodnjom i montažom metalnih i čeličnih konstrukcija.
U planu je i da obiđe radove na rekonstrukciji puta na Grzi u Paraćinu, kao i da u tom gradu obiđe kompaniju koja se bavi proizvodnjom PVC profila “NIP Spasić”.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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LUKASOV JUBILEJ U ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
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