Obeležen Dan mladih u Zaječaru pod sloganom „Različiti konteksti, zajedničke težnje“

Povodom Međunarodnog dana mladih, koji se obeležava 12. avgusta, Kancelarija za mlade Grada Zaječara, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje „Timok“, Policijskom upravom, Crvenim krstom Zajеčar i Udruženjem „Glas hrabrih“, organizovali su događaj pod sloganom „Različiti konteksti, zajedničke težnje“.

U dvorištu Zavoda za javno zdravlje „Timok“ u Zaječaru mladima su predstavili svoje programe partneri iz različitih oblasti.

Govorilo se o pravilnoj ishrani, odvikavanju od pušenja, očuvanju mentalnog i seksualnog zdravlja. Mladi su mogli da se informišu o programima za mlade, podršci neformalnim grupama i učešću u projektima. Takođe su imali priliku da obnove i unaprede znanja o osnovnim principima pružanja prve pomoći, kao i da se upoznaju sa aktivnostima usmerenim ka borbi protiv trgovine ljudima.

Organiztori su istakli: ” Da bi potrebe mladih bile prepoznate, važni su razgovori, podrška i dostupnost informacija”.

Zajecaronline/N.S.

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LUKASOV JUBILEJ U ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.