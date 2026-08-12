Etna ponovo poremetila aviosaobraćaj na Siciliji

Aerodromi na Siciliji zatvoreni su zbog erupcije Etne, odnosno vulkanskog pepela i nepovoljnih vetrova. Aerodrom u Kataniji biće zatvoren najmanje danas do 18 časova, dok je aerodrom Komizo bio zatvoren do 10 časova, prenela je “Corriere della sera”. Ovo je već sedmi dan poremećaja, sa otkazanim i odloženim letovima i brojnim preusmeravanjima.

Oko 190 letova preusmereno je samo u Palermo, a procenjeno je da je skoro 30.000 putnika pogođeno ovim problemima.

Putnici se suočavaju sa dugim redovima, prepunim autobusima, nedostatkom rent-a-kar vozila i skupim taksijima pri pokušaju da iz Katanije stignu do Palerma ili Trapanija.

Poremećaji izazivaju zabrinutost i u turističkom sektoru, dok lokalne vlasti traže dodatne mere za upravljanje krizom. Prema navodima Savetodavnog centra za vulkanski pepeo u Tuluzu, oblak vulkanskog pepela dostigao je oko 5.500 metara visine i kreće se ka jugu i jugozapadu. Manje količine pepela registrovane su i iznad Malte i Libije.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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