Od početka godine poginulo je 59 mladih vozača u saobraćajnim nesrećama

Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 90 saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno 29 lica, navode iz MUP-a.

U saopštenju MUP-a se ističe: ” Danas se obeležava Međunarodni dan mladih, koji nas podseća da su mladi važan deo našeg društva, ali i jedna od posbeno ugroženih katergorija učesnika u saobraćaju”.

Od početka godine poginulo je 59 mladih vozača u saobraćajnim nesrećama

Takođe se navodi da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama život izgubilo 59 mladih vozača starosti od 15 do 30 godina. Neprilagođena brzina, nepoštovanje saobraćajnih propisa i nedostatak iskustva najčešći su uzroci koji dovode do ovih tragičnih ishoda.

Iz MUP-a apeluju na sve, prvenstveno na mlade, kao i na vozače sa probnom vozačkom dozvolom, da prilagode način vožnje svojim sposobnostima i uslovima u saobraćaju. Takođe, da poštuju ograničenja brzine, koriste sigurnosni pojas i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Zajecaronline/N.S.

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LUKASOV JUBILEJ U ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.