Zahvalnost herojima koji su učestvovali u gašenju požara na području između Borovca i Zagrađa
Gradonačelnik Zaječara Vladmir Videnović sa saradnicima priredio je prijem za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica i Odeljenja za vanredne situacije, koji su bili angažovani tokom gašenja požara koji je 4. avgusta izbio na području između Borovca i Zagrađa.
Tom prilikom je uputio zahvalnost za pokazanu hrabrost, požrtvovanost i profesionalizam, ali i za izuzetnu saradnju i koordinaciju tokom akcije.
Gradonačelnik je istakao da su pripadnici službi, zajedno sa meštanima, predstavnicima “Srbijašume”, još jednom pokazali koliko su organizovanost, odgovornost i solidarnost važni kada su ugroženi ljudi i imovina.
“Želim da vam zahvalim na svemu što ste učinili. Vaše angažovanje, odgovornost i spremnost da u svakom trenutku budete tamo gde je najpotrebnije od velikog su značaja za sve građane Zaječara. Posebno nam je drago što je, zahvaljujući vašem angažovanju, sve prošlo bez ljudskih žrtava i povređenih”, poručio je gradonačelnik.
Takođe je istakao da Grad Zaječar posebnu pažnju posvećuje saradnji sa službama koje su zadužene za reagovanje u vanrednim situacijama. Grad će nastaviti da pruža podršku njihovom radu.
Zajecaronline/N.S.
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