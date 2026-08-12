Drama u centru Zlatibora: Veliki pozar u ugostiteljskom objektu

Tokom jutarnjih sati u centru Zlatibora izbio je veliki požar u jednom ugostiteljskom objektu. Centrom planine se širi gust dim, a vatrogasne jedinice su odmah upućene na lice mesta, javlja Rina.

Drama u centru Zlatibora: Veliki pozar u ugostiteljskom objektu

Prema navodima jednog od očevidaca, plamen je veliki i vatra se brzo širi, jer je objekat od drveta.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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