Jedne očekuje novac i poslovni uspeh, druge ljubavni preokret! HOROSKOP ZA 12. AVGUST!

OVAN

Ljubav: Dan donosi potrebu da otvoreno kažete šta želite. Slobodni Ovnovi mogli bi da privuku pažnju osobe koja im se već neko vreme dopada. Zauzeti pripadnici znaka rešavaće nesporazum iskrenim razgovorom.

Posao: Ne odustajte od ideje samo zato što drugi sumnjaju u njen uspeh. Vaša inicijativa danas može biti primećena.

Novac: Mogući su neplanirani troškovi, ali situacija ostaje pod kontrolom.

BIK

Ljubav: Stabilnost vam je danas najvažnija. Slobodni Bikovi mogli bi da upoznaju osobu koja deluje ozbiljno i pouzdano. Zauzeti će uživati u mirnijem danu.

Posao: Strpljenje se isplati. Ne žurite sa donošenjem odluke koja može imati dugoročne posledice.

Novac: Dobar dan za planiranje budžeta i rešavanje finansijskih obaveza.

BLIZANCI

Ljubav: Očekujte zanimljivu komunikaciju. Jedna poruka može pokrenuti priču koju ste smatrali završenom.

Posao: Bićete puni ideja, ali pazite da ne započnete previše stvari odjednom. Jedan važan razgovor može otvoriti nova vrata.

Novac: Moguća je manja finansijska dobit ili vest koja vam vraća optimizam.

RAK

Ljubav: Emocije su pojačane. Ako ste u vezi, partner može tražiti više pažnje. Slobodni Rakovi mogli bi da naprave prvi korak prema osobi koja im je važna.

Posao: Ne dozvolite da tuđe raspoloženje utiče na vaš učinak. Fokusirajte se na ono što je do vas.

Novac: Budite oprezni sa impulsivnom kupovinom.

Jedne očekuje novac i poslovni uspeh, druge ljubavni preokret! HOROSKOP ZA 12. AVGUST!

LAV

Ljubav: Pred vama je dan u kojem možete zablistati. Slobodni Lavovi privlačiće pažnju gde god da se pojave, dok zauzeti mogu doživeti prijatno iznenađenje od partnera.

Posao: Vaš trud konačno može biti primećen. Moguće su pohvale, važan sastanak ili nova poslovna prilika.

Novac: Finansijska situacija se postepeno poboljšava.

DEVICA

Ljubav: Previše analizirate ono što osećate. Pokušajte da se opustite i dozvolite emocijama da vas vode.

Posao: Dan je odličan za završavanje zaostalih obaveza. Organizacija će biti vaša najveća prednost.

Novac: Ne ulazite u nepotrebne troškove. Krajem dana moguća je dobra finansijska vest.

VAGA

Ljubav: Moguće je novo poznanstvo koje će vas iznenaditi. Zauzete Vage trebalo bi da izbegavaju rasprave zbog sitnica.

Posao: Saradnja sa jednom osobom može vam doneti mnogo više nego što očekujete.

Novac: Mogući su neočekivani izdaci, ali i priliv koji ih može pokriti.

ŠKORPIJA

Ljubav: Danas ćete teško sakriti ono što osećate. Moguće je razotkrivanje emocija ili razgovor koji dugo odlažete.

Posao: Budite diskretni. Ne morate svima govoriti o svojim planovima.

Novac: Dobar trenutak za rešavanje pitanja koja su dugo bila na čekanju.

STRELAC

Ljubav: Slobodni Strelčevi mogli bi da dožive zanimljiv susret. Zauzeti će želeti više slobode, ali je važno da partneru jasno objasne svoje potrebe.

Posao: Nova ideja može vam doneti korist u narednom periodu. Ne odbacujte ponudu samo zato što deluje neočekivano.

Novac: Moguć je manji dobitak ili povoljna poslovna prilika.

JARAC

Ljubav: Ozbiljan razgovor može promeniti vaš pogled na odnos. Slobodni Jarčevi mogli bi da dobiju signal od osobe koja ih već neko vreme posmatra.

Posao: Pred vama je produktivan dan. Vaša odgovornost i disciplina biće posebno cenjene.

Novac: Stabilnost je naglašena, ali izbegavajte pozajmice i rizične poteze.

VODOLIJA

Ljubav: Neočekivana poruka ili susret može probuditi emocije za koje ste mislili da su prošlost.

Posao: Ne dozvolite da vas kritika obeshrabri. Imate više podrške nego što mislite.

Novac: Moguće je rešenje jednog finansijskog problema koji vas već neko vreme opterećuje.

RIBE

Ljubav: Intuicija vam je veoma jaka. Ako osećate da vam neko nešto prećutkuje, obratite pažnju na detalje.

Posao: Kreativnost vam donosi prednost. Moguća je ideja koja će kasnije postati važan izvor zarade.

Novac: Dan je povoljan za planiranje većih finansijskih poteza, ali ne žurite sa realizacijom.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!