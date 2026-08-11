Putevi Srbije: Učesnici u saobraćaju da budu oprezni zbog visokih temperatura

Putevi Srbije upozorili su danas učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se i narednih dana očekuju temperature više od 35 stepeni, što zahteva pojačanu pažnju i odgovorno ponašanje svakog učesnika u saobraćaju.

U cilju bezbednog putovanja, vozače se pozivaju da isplaniraju putovanje, na put kreću odmorni u jutarnjim časovima kada su temperature vazduha ugodnije za vožnju, prave pauze na svaka dva sata i redovno unose tečnost, navedeno je u saopštenju.

Putevi Srbije: Učesnici u saobraćaju da budu oprezni zbog visokih temperatura

Iz Puteva Srbije apeluju na učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, vožnju prilagode uslovima na putu, obrate pažnju na radove, drže bezbedno odstojanje i na taj način sačuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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