Deo Lubnice 12. avgusta privremeno bez struje

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na redovnom održavanju mreže sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zbog toga dana 12.08.2026. godine bez električne energije biće deo sela Lubnica-potes Soča.

Najavljeno je isključenje u periodu od 09:30 sati do 13:30 sati.

SAZNAJTE JOŠ:

MUP se oglasio uoči Međunarodnog dana mladih

Ministarstvo unutrašnjih poslova podsetilo je da su mladi među najugroženijim učesnicima u saobraćaju i da sloboda, energija i bezbrižnost mladih ne smeju da budu razlog za nepromišljene odluke u saobraćaju.

MUP je u objavi na Instagramu, a uoči Međunarodnog dana mladih, koji se obeležava 12. avgusta, naglasilo da nedostatak iskustva, neprilagođena brzina, vožnja noću, dokazivanje pred društvom ili trenutak nepažnje mogu za nekoliko sekundi promeniti sve.

“Zato nema dokazivanja za volanom, nema ‘samo ovaj put’ i nema žurbe koja vredi rizika. Sedni za volan pametno. Vozi bezbedno”, navodi se u objavi MUP-a.

Zajecaronline/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!