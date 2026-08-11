Kolumbiju pogodio zemljotres: Najmanje 164 osobe poginule, više od 700 povređeno
Najmanje 164 osobe su poginule, a više od 700 je povređeno u Kolumbiji u zemljotresu jačine 7,4 stepena Rihterove skale koji je pogodio tu zemlju, navedeno je u preliminarnom izveštaju Kolumbijskog udruženja glavnih gradova (Asokapitales).
Potres je uništio višespratne zgrade u gradovima poput Pereire i Kalija, kao i jedan od tornjeva istorijske katedrale u gradu Manizalesu, prenosi Rojters. Hitne službe, uz pomoć policije, vojnika i volontera, rade sa bagerima, a ponekad i golim rukama, tražeći preživele ispod ruševina.
Pet glavnih gradova širom zemlje je u stanju crvene uzbune, 86 zgrada se srušilo, a sedam aerodroma je obustavilo rad, prema podacima Kolumbijskog udruženja glavnih gradova. 16 osoba je evakuisano iz žičare u Pereiri nakon što su bile zarobljene šest sati, saopštila je kancelarija gradonačelnika grada.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u razornom zemljotresu u Kolumbiji, a povređenima je poželeo brz oporavak.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima
Dodaj komentar