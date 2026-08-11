Kolumbiju pogodio zemljotres: Najmanje 164 osobe poginule, više od 700 povređeno

Najmanje 164 osobe su poginule, a više od 700 je povređeno u Kolumbiji u zemljotresu jačine 7,4 stepena Rihterove skale koji je pogodio tu zemlju, navedeno je u preliminarnom izveštaju Kolumbijskog udruženja glavnih gradova (Asokapitales).

Potres je uništio višespratne zgrade u gradovima poput Pereire i Kalija, kao i jedan od tornjeva istorijske katedrale u gradu Manizalesu, prenosi Rojters. Hitne službe, uz pomoć policije, vojnika i volontera, rade sa bagerima, a ponekad i golim rukama, tražeći preživele ispod ruševina.

Pet glavnih gradova širom zemlje je u stanju crvene uzbune, 86 zgrada se srušilo, a sedam aerodroma je obustavilo rad, prema podacima Kolumbijskog udruženja glavnih gradova. 16 osoba je evakuisano iz žičare u Pereiri nakon što su bile zarobljene šest sati, saopštila je kancelarija gradonačelnika grada.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u razornom zemljotresu u Kolumbiji, a povređenima je poželeo brz oporavak.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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