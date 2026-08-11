„Sabor frulaša“ 15. i 16. avgusta u Grljanu

Sabor instrumentalnih solista na izvornim duvačkim instrumentima „Sabor frulaša“ jedna je od najstarijih manifestacija u Srbiji. Na ovoj manifestaciji učestvuju takmičari na tradicionalnim duvačkim instrumentima: frula, okarina, duduk, dvojnice i gajde u dve kategorije: do 16 godina i od 16 godina.

„Sabor frulaša“ 42. po redu, ove godine biće održan 15. i 16. avgusta, u Grljanu, kraj Zaječara.

Učestvovaće izvođači iz cele Srbije, od Medveđe do Šapca. U svakoj od kategorija biraće se najbolji na pojedinačnom tradicionalnom duvačkom instrumentu, kao i najbolje odsvirano kolo i pesma. Biraće se i sveukupni pobednik festivala između solista koji prijave učešće na više od 3 instrumenta.

Odluke će donositi tročlani žiri u sastavu: Svetlana Azanjac, etnomuzikolog i muzički urednik RTS-a u penziji, Miloš Jakovljević, etnolog i instrumentalista na kavalu i Maja Milenković, diplomirani muzičar pedagog, umetnički rukovodilac Gradskog pevačkog društva ,,Stevan Mokranjac”.

Pored takmičara nastupiće i folklorne grupe sa teritorije grada Zaječara kao i gosti: ,,Novo brdo”sa Kosova i Metohije, ,,Mladost” iz Krepoljina i drugi.

Tokom dana biće održano i takmičenje u pripremanju tradicionalnih jela i i dečji maskenbal. Dečji maskenbal okupiće najmlađe 15. avgusta od 16:30 sati. Dok će takmičenje u pripremanju tradicionalnih jela biti organizovano 16. avgusta, sa početkom od 15:00 sati.

Biće organizovano i pretfestivalsko veče 14. avgusta, kada će biti održana sportska takmičenja pod nazivom ,,Grljanski narodni višeboj”.

Početak Sabora je od 20:00 sati.

Organizator sabora je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine-Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Zaječara i Mesnom zajednicom Grljan, a pokrovitelj je Grad Zaječar.

Zajecaronline/N.S.

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