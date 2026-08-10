Saša Mirković porukom nasmejao pratioce na društvenim mrežema: “Idem kod Lukasa po lovu! Kažu zli jezici da je pun ko brod!”

Čelnik Hype imperije Saša Mirković, oglasio se na sebi svojstven način i prokomentarisao uspeh koji najveća muzička zvezda na Balkanu, Aleksandar Aca Lukas, beleži tokom ovog leta. Mirković je istakao da je odlučio da poseti Lukasa upravo u periodu kada, kako kaže, nema previše posla, uz opasku da se pevač „napunio kao brod“ zahvaljujući brojnim nastupima. „Razmišljao sam šta danas popodne da radim i shvatio sam da je najbolje da odem u ovo gluvo doba kada nema posla do Lukasa jer je kažu zli jezici da se napunio kao brod, da su mu svi koncerti puni za razliku od ostalih pevača, pa ko velim hoće da da neku kintu da se malo i mi oporavimo“, istakao je Mirković. ♬ original sound – Saša Mirković @sasamirkovicofficial Odoh da proverim 🤣✈️ #sasamirkovic

Iza njegove duhovite poruke krije se jasna slika uspešne letnje turneje popularnog pevača. Njegov kalendar nastupa tokom avgusta gotovo je u potpunosti popunjen, a gde god da se pojavi, publika traži kartu više. Nema šta, svaki snimak govori više od reči, a to je da su nastupi puni, a atmosferu dodatno podiže činjenica da se na njegovim nastupima okupljaju sve generacije.

Lukas i ovog leta potvrđuje status najveće muzičke zvezde na Balkanu, a svaki novi nastup pretvara se u pravi spektakl. Umesto odmora, pevač nastavlja da niže koncerte širom regiona.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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