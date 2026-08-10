Za kulturne projekte u Knjaževcu Ministarstvo kulture opredelilo 17.830.000 dinara

Ministar kulture Nikola Selaković u Knjaževcu je sa predsednikom te opštine potpisao i uručio ugovore o dodeli sredstava za sufinansiranje devet projekata iz oblasti kulture. Projekti su podržani kroz programe i konkurse Ministarstva kulture za 2026. godinu.

U saopštenju Ministarstva kulture navodi se da je za realizaciju projekata na teritoriji Opštine Knjaževac resorno ministarstvo opredelilo 17.830.000 dinara. Sredstva će biti usmerena na modernizaciju kulturne infrastrukture, unapređenje rada ustanova kulture, istraživanje i zaštitu kulturnog nasleđa, kao i očuvanje tradicije i nematerijalnog kulturnog nasleđa ovog kraja.

Za kulturne projekte u Knjaževcu Ministarstvo kulture opredelilo 17.830.000 dinara

Kako se precizira, najveći iznos, odnosno 10 miliona dinara, opredeljen je kroz konkurs “Gradovi u fokusu 2026” za projekat “Modernizacija video i audio opreme Doma kulture u Knjaževcu – nabavka multifunkcionalnog i bioskopskog projektora za veliku salu”. Kao i Zavičajnom muzeju, koji je dobio 5,2 miliona dinara, za izradu projektno-tehničke dokumentacije projekta potpune obnove i nove stalne postavke.

Selaković je istakao da Knjaževac, iako geografski udaljen od Beograda i drugih velikih gradova, nije udaljen od Ministarstva kulture.

“Ministarstvo kulture u Opštini Knjaževac ima lojalnog i stalnog dobrog partnera sa kojim radimo već godinama unazad. U Knjaževac smo samo u poslednje četiri godine, u projekte iz oblasti kulture, kada su u pitanju ustanove iz Opštine Knjaževac, uložili više od 64 miliona dinara”, rekao je Selaković.

Prema njegovim rečima, ulaganje u Dom kulture ima poseban značaj jer će savremeni digitalni bioskopski projektor i audio-oprema omogućiti da građani Knjaževca imaju bolje uslove za održavanje bioskopskih projekcija, pozorišnih predstava, koncerata i drugih kulturnih programa.

On je ukazao i na značaj Knjaževca kao mesta koje može da bude važan deo kulturne i turističke ponude istočne Srbije. Posebno imajući u vidu veliki broj posetilaca koji dolaze u ovaj kraj, kao i razvoj Stare planine i seoskog turizma.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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