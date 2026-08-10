Vladimir Lučić: “Apsurdna odluka Prištine o zabrani ulaska na KiM, formiraću međunarodni pravni tim”

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas da je odluka Prištine da mu trajno zabrani ulazak na Kosovo i Metohiju apsurdna i nerazumna, i najavio je da će slučaj internacionalizovati i formirati međunarodni pravni tim. Kao i da će Telekom nastaviti investicije na području KiM, pre svega u fiksnu mobilnu telefoniju.

Povodom odluke Prištine da ga proglasi za “personu non grata“ i trajno mu zabrani ulazak na KiM, uz obrazloženje da njegove izjave predstavljaju pretnju po suverenitet i ustavni poredak, Lučić je rekao da se radi o “apsurdnoj i žalosnoj odluci“ koja, kako je naveo, nije usmerena na kompaniju, nego na njega lično.

Najavio je da će preduzeti sve pravne radnje i žestoko se boriti protiv odluke Prištine.

“Zato što to nije samo moja pravna borba protiv tog ministra unutrašnjih poslova koji se jednog dana, kako je sam rekao, ‘probudio’ pogledom na TV i zaključio da sam opasan po suverenitet. Tri poslednje godine posećujem KiM i pre tri godine sam imao oštriju retoriku. Čak sam pravio konferencije za štampu ispred njihove vlade kada su hteli da nam ugase kompaniju. Da je neko hteo mirnim putem nešto da reši sa mnom, imali su šansu da me i sretnu. Jer sam više puta bio i u Prištini“, rekao je Lučić za RTS.

Dodao je da se prethodnih godina borio za treću licencu na KiM i za nekoliko stotina miliona evra investicija sa više stotina novih radnih mesta. Uveren je, kaže, u pravnu pobedu koja neće biti obična pobeda već pobeda građana Zapadnog Balkana koji se zalažu za saradnju, ekonomski razvoj i nova radna mesta. A, a protiv onih koji šire teorije zavere, pokušavaju da vladaju strahom. On odluku prištinskih vlasti smatra dodatnim zaoštravanjem odnosa prema Srbima na KiM. Navodeći da je Prištini ponovo bilo potrebno da napravi “nekog novog protivnika“.

Vladimir Lučić: “Apsurdna odluka Prištine o zabrani ulaska na KiM, formiraću međunarodni pravni tim”

Lučić je rekao da će slučaj internacionalizovati i formirati međunarodni pravni tim.

“Pokušaću da dovedem i razne diplomate iz Amerike i Evrope kako bih što pre pobedio. Smatram da je ta pobeda malo veća od pravne pobede i dokaz da je apsurdno govoriti da sam nekom pretnja za suverenitet. Ta pobeda će biti dobra i za dalji razvoj Zapadnog Balkana. Potrudiću se da to što pre uradim, i obavestiću javnost o svim potezima koje mogu da preduzmem kako bih što pre oborio ovu nerazumnu odluku“, rekao je Lučić.

Ukazao je da Telekom Srbija izuzetno dobro posluje na KiM i da će biti nastavljene investicije, pre svega u fiksnu telefoniju.

„Dva objekta ćemo za dva meseca u opštini Parteš montirati i uskoro još četiri objekta koja će doneti i nova radna mesta. To su i poslovnice i telekomunikacioni objekti. Ali i značajno bolji kvalitet fiksne telefonije“, naveo je Lučić.

Prema njegovim rečima, Telekom na Kosovu i Metohiji ima oko 30.000 domaćinstava kojima pruža usluge interneta i televizije.

Lučić je rekao da je, kada je reč o mobilnoj telefoniji, teža situacija jer, kako kaže, Telekom Srbija ima samo 29 repetitora na području KiM. A dodaje da je u skladu sa Briselskim sporazumom Priština bila u obavezi da raspiše tender za treću licencu.

“Mi tražimo da se raspiše tender, a oni neće to da urade zato što znaju da ćemo mi biti pobednici. Međunarodna zajednica mora da natera te prištinske institucije da ono što potpišu i urade. Nadam se da će i ovaj potez dodatno alarmirati međunarodnu zajednicu“, naveo je Lučić.

Prema njegovim rečima, prištinske institucije „krše sopstvene zakone“ kako bi diskriminisale kompanije iz Srbije u odnosu na druge kompanije.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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