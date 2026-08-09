Rijana i Roki zaboravili da su pred hiljadama ljudi: Njihov potez šokirao je sve! (VIDEO)

Rijana i ASAP Roki još jednom su pokazali koliko uživaju zajedno, a njihov opušteni trenutak tokom jednog nastupa brzo je privukao pažnju publike i korisnika društvenih mreža.

Poznati par prepustio se ritmu muzike, a u jednom trenutku toliko su se opustili da su plesnim pokretima simulirali intimni odnos. Okupljena publika burno je reagovala, dok su snimci njihovog nastupa za kratko vreme postali viralni i izazvali brojne komentare.

Rijana i ASAP Roki nisu skidali osmeh sa lica, a njihova razigranost i međusobna hemija bili su više nego očigledni. Mnogi fanovi ocenili su da je u pitanju bio samo zabavan trenutak i deo atmosfere, dok su drugi smatrali da su ovog puta ipak otišli korak dalje.

Rihanna and Asap Rocky in Barbados today pic.twitter.com/LzFaufMpp8 — ☞ (@phuckerih) August 5, 2026

Ovo nije prvi put da slavni par privlači pažnju svojim prisnim ponašanjem u javnosti. Poznati su po tome što često razmenjuju nežnosti i bez ustručavanja pokazuju koliko uživaju jedno u drugom, bilo na crvenom tepihu, koncertima ili drugim javnim događajima.

Iako su mišljenja javnosti podeljena, jedno je sigurno, Rijana i ASAP Roki su još jednom uspeli da izazovu lavinu reakcija i postanu jedna od najkomentarisanijih tema na društvenim mrežama.

Zajecaronline/Alo/I.R.

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