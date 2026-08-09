Posle 27 godina Evropa će ponovo doživeti potpuni mrak usred dana

Evropa će 12. avgusta biti svedok jednog od najređih nebeskih spektakala – potpunog pomračenja Sunca, prvog koje će biti vidljivo iz kopnenog dela kontinenta još od 1999. godine.

Mesec će na nekoliko minuta potpuno prekriti Sunce, pa će se usred dana nebo zamračiti kao pred noć. Tokom potpune faze pomračenja postaće vidljiva i Sunčeva korona, svetlosni prsten oko Sunca koji se može posmatrati samo u ovakvim trenucima.

Najbolji pogled na ovaj fenomen imaće stanovnici i posetioci severa Španije. Gde će se pomračenje dogoditi neposredno pre zalaska Sunca i stvoriti prizore koje astronomi opisuju kao jedne od najlepših mogućih za posmatranje. Potpuna senka Meseca preći će i preko Grenlanda i Islanda. Dok će u velikom delu Evrope biti vidljivo delimično pomračenje.

Posle 27 godina Evropa će ponovo doživeti potpuni mrak usred dana

Očekuje se da će stotine hiljada ljudi doputovati upravo u Španiju kako bi posmatrali ovaj redak događaj. Turističke agencije već mesecima beleže veliko interesovanje, a mnogi hoteli duž putanje pomračenja odavno su popunjeni.

U Subotici će delimično pomračenje Sunca 12. avgusta 2026. biti vidljivo u večernjim satima, neposredno pred zalazak Sunca.

Početak pomračenja: 19:24

Maksimum: 19:51

Kraj pomračenja: 20:03 (Sunce zalazi pre nego što se globalno pomračenje potpuno završi, pa će u Subotici biti vidljiv samo njegov deo do zalaska.)

U trenutku maksimuma biće zaklonjeno oko 43% Sunčevog prečnika (magnituda pomračenja 0,532), što znači da će Mesec prekriti značajan deo Sunčevog diska, ali neće doći do potpunog pomračenja.

Pošto će Sunce u to vreme biti veoma nisko iznad zapadnog horizonta, za posmatranje će biti potrebno mesto sa potpuno otvorenim pogledom ka zapadu. Pomračenje treba posmatrati isključivo uz sertifikovane naočare za posmatranje Sunca ili odgovarajuće solarne filtere.

Potpuna pomračenja Sunca spadaju među najređe prirodne pojave. Na istom mestu na Zemlji mogu se videti tek jednom u nekoliko stotina godina, zbog čega se ovaj događaj smatra jednim od najiščekivanijih astronomskih fenomena 2026. godine.

Zajecaronline/suboticke/J.V.

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