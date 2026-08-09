U Boru uhapšen mladić osumnjičen za ubistvo muškarca u Petrovcu na Mlavi
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su N. U. (26) iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je danas izvršio krivično delo teška telesna povreda sa smrtnim ishodom, saopštila je PU Bor.
N.U. se sumnjiči da je danas u okolini Petrovca na Mlavi, nakon verbalne rasprave, zadao udarac četrdesetjednogodišnjem muškarcu, nakon čega se udaljio automobilom.
Četrdesetjednogodišnji muškarac je potom zbrinut u Zdravstvenom centru u Petrovcu na Mlavi, gde mu je konstatovana teška telesna povreda opasna po život, nakon čega je ubrzo preminuo.
U Boru uhapšen mladić osumnjičen za ubistvo muškarca u Petrovcu na Mlavi
Policija je uhapsila osumnjičenog na teritoriji grada Bora.
Osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
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