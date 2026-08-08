Po prvi put ikada svih 27 većih gradova u Italiji pod crvenim meteo alarmom

Po prvi put ikada, svih 27 većih gradova koje italijansko Ministarstvo zdravlja prati zbog upozorenja na visoke temperature, danas je bilo pod maksimalnim, crvenim nivoom uzbune, tokom četvrtog toplotnog talasa u Italiji ove godine.

Prognozira se da će toplotni talas, sa temperaturama koje su u nekim oblastima dostizale 40 stepeni Celzijusa, trajati najmanje još 10 dana, prenosi Ansa.

Mesina i Ređo Kalabrija danas su se pridružili grupi od 25 gradova koji su već bili pod crvenim meteo alarmom – Bolcanu, Kampobasu, Čivitavekiji, Firenci, Frozinoni, Latini, Peruđi, Rieti, Rimu, Torinu, Viterbu, Bolonji, Breši, Kaljariju, Milanu, Napulju, Peskari, Veneciji, Veroni, Kataniji, Đenovi, Palermu, Trstu, Ankoni i Bariju.

Crveno upozorenje ukazuje na vanrednu situaciju zbog toplotnog talasa sa dugotrajnom vrućinom i visokim opštim rizikom po zdravlje, čak i za mlade ljude.

Očekuje se da će oluje pogoditi severnu Italiju u narednih nekoliko dana, što će u tim krajevima blago sniziti temperature.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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