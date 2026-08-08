Spremite spisak želja za kišu meteora

Perseidi donose sjajne meteore, a pomračenje Sunca dodatno obogaćuje avgustovske noći, a na kraju, dolazi i do pomračenja Meseca. Nebo iznad nas, naročito noću, nosi posebnu i zanimljivu priču, naročito vedrim danima kada je moguće golim okom videti veliki broj zvezda, a još je zanimljivije kada pratite jedan od najlepših prirodnih fenomena na nebu – kišu meteora.

I ovog avgusta, u noći između 12. i 13. na nebu će biti veliki broj zvezdica čiji pad možete pratiti i golim okom, a u jednom satu, nebo će obasjati i do stotiju Perseida.

Meteori Perseidi su astronomski fenomen koji se iščekuje cele godine, a u Srbiji, tačnije u Beogradu, ponovo je organizovano praćenje. Kako se Perseidi mogu videti i nekoliko dana ranije, ali u znatno manjoj količini od one noći kada dožive kulminaciju, na Avalskom tornju će ponovo biti organizovana manifestacija u noći između 8. i 9. avgusta.

Preporučuje se da Kišu meteora pratite od 23 sata uveče, pa sve do pred zoru. Prema podacima NASA, tokom vrhunca aktivnosti Perseida moguće je videti i do 100 meteora na sat.

Spremite spisak želja za kišu meteora

Kako nastaju Perseidi?