Spremite spisak želja za kišu meteora
Perseidi donose sjajne meteore, a pomračenje Sunca dodatno obogaćuje avgustovske noći, a na kraju, dolazi i do pomračenja Meseca. Nebo iznad nas, naročito noću, nosi posebnu i zanimljivu priču, naročito vedrim danima kada je moguće golim okom videti veliki broj zvezda, a još je zanimljivije kada pratite jedan od najlepših prirodnih fenomena na nebu – kišu meteora.
I ovog avgusta, u noći između 12. i 13. na nebu će biti veliki broj zvezdica čiji pad možete pratiti i golim okom, a u jednom satu, nebo će obasjati i do stotiju Perseida.
Meteori Perseidi su astronomski fenomen koji se iščekuje cele godine, a u Srbiji, tačnije u Beogradu, ponovo je organizovano praćenje. Kako se Perseidi mogu videti i nekoliko dana ranije, ali u znatno manjoj količini od one noći kada dožive kulminaciju, na Avalskom tornju će ponovo biti organizovana manifestacija u noći između 8. i 9. avgusta.
Preporučuje se da Kišu meteora pratite od 23 sata uveče, pa sve do pred zoru. Prema podacima NASA, tokom vrhunca aktivnosti Perseida moguće je videti i do 100 meteora na sat.
Spremite spisak želja za kišu meteora
Kako nastaju Perseidi?
Perseidi nastaju kada Zemlja prolazi kroz oblak sitnih komadića leda i stena, koje je za sobom ostavila kometa Svift-Tatl, koja je poslednji put prošla u blizini Zemlje 1992. godine. Dostižu maksimum između 11. i 13. avgusta, kada Zemlja prolazi kroz najgušći i najprašnjaviji deo ovog oblaka čestica. Tokom godina bez mesečine broj vidljivih meteora deluje veći, dok u godinama pojačane aktivnosti, poput 2016, može dostići čak 150 do 200 meteora na sat.
Krajem avgusta, tačnije 28., uslediće i delimično pomračenje Meseca.
Zajecaronline/mondo/J.V.
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