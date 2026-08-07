Kriza prenatrpanosti u evropskim zatvorima

USLOVI U EVROPSKIM ZATVORIMA ZNATNO SU POGORŠANI USLED EKSTREMNIH VRUĆINA

U Francuskoj, Italiji i Belgiji zatvorski kapaciteti su premašeni, a zatvorenici, aktivisti i upravnici upozoravaju da toplotni talasi povećavaju zdravstvene rizike, napetost i sukobe unutar ustanova, kako prenosi Rojters.

Glavna francuska zatvorska inspektorka Dominik Simono rekla je da je njenoj kancelariji stigao veliki broj žalbi zatvorenika tokom junskog toplotnog talasa. Ona je upozorila da se u nekim ćelijama od svega devet kvadratnih metara nalaze tri ili četiri osobe, u zgradama koje nisu prilagođene visokim temperaturama i nemaju klimatizaciju.

Francusko Ministarstvo pravde saopštilo je da je zatvorima obezbedilo dodatne količine vode, tuševe i sredstva za rashlađivanje. Takođe, ističe, da dugoročno rešenje predstavlja smanjenje prenatrpanosti. Prosečna popunjenost francuskih zatvora početkom jula iznosila je 141,3 odsto.

Slična situacija je i u Italiji, gde je stopa popunjenosti zatvora krajem jula bila 139,7 odsto, prema podacima organizacije za prava zatvorenika Antigone. Predstavnici organizacije Antigone upozorili su da mnoge ćelije nemaju frižidere i dovoljno ventilatora, dok pojedini zatvorenici provode i do 20 sati dnevno u zatvorenim prostorijama.

Italijansko Ministarstvo pravde izdvojilo je 800.000 evra za nabavku ventilatora i frižidera. Parlament je usvojio mere koje omogućavaju određenim zatvorenicima da kazne služe kod kuće uz programe rehabilitacije.

U Belgiji je popunjenost zatvora oko 121 odsto. Direktori zatvora u Gentu i Merksplasu upozorili su da visoke temperature dodatno povećavaju tenzije među zatvorenicima i dovode do većeg broja sukoba.

Direktor zatvora u Merksplasu Serž Ruman zatvorska istakao je da kazna treba da bude lišavanje slobode, a ne izlaganje ljudi nehumanim uslovima.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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