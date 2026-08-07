Priština zabranila direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću ulazak na KiM: Lučić: “Boriću se svim pravnim sredstvima”

Priština zabranila direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću ulazak na KiM!

Privremene prištinske institucije proglasile su direktora Telekoma Vladimira Lučića nepoželjnom osobom i trajno mu zabranile ulazak, tranzit i boravak na Kosovu i Metohiji.

U obrazloženju odluke ministarstva unutrašnjih poslova privremenih insitucija, koju su objavili prištinski mediji, navodi se da je Lučić kroz izjave iznosio stavove koji, prema tvrdnji Prištine, imaju za cilj “direktno ugrožavanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Kosova”.

U odluci se posebno pominje sektor telekomunikacija, uključujući telekomunikacionu infrastrukturu, prenosi Gazeta 10. Dodaje se da je odluka doneta na osnovu odredbi Zakona o strancima i da stupa na snagu danom potpisivanja.

Odluka dolazi dan nakon što je Lučić rekao da Telekom Srbija do kraja godine planira izgradnju dva nova objekta u opštini Parteš. Kao i da je u planu izgradnja najmanje još šest takvih objekata širom Kosova i Metohije.

Priština zabranila direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću ulazak na KiM!

Lučić: Žao mi je zbog zabrane ulaska na KIM, boriću se svim pravnim sredstvima

Direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić izjavio je danas da još nije dobio zvaničnu informaciju o tome da mu je trajno zabranjen ulazak na teritoriju Kosova i Metohije. Kao i da ga je Priština proglasila nepoželjnom osobom, ali da mu je, ako je to tačno, veoma žao zbog te odluke i da će se svim pravnim sredstvima boriti protiv nje.

“Posebno imajući u vidu da sam lično forsirao što veće investicije na toj teritoriji i otvaranje novih radnih mesta. Sve ove godine sam u javnim nastupima imao isti stav o ponašanju postojeće administracije. Te ni u poslednjim nastupima nisam izneo ništa novo sem nespornih činjenica”, rekao je Lučić za Tanjug.

Dodao je da će se svim pravnim sredstvima boriti protiv takve odluke, za koju se nada da će biti. Ako je tačna, brzo povučena.

Prištinski mediji su danas preneli da je Ministarstvo unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija proglasilo Lučića nepoželjnom osobom. I trajno mu zabranilo ulazak, tranzit i boravak na tzv. Kosovu.

U obrazloženju se navodi da je svojim javnim izjavama, prema tvrdnji Prištine, pokušavao da ugrozi suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Kosova. Uz posebno spominjanje sektora telekomunikacija i telekomunikacione infrastrukture.

Odluka dolazi dan nakon što je Lučić rekao da Telekom Srbija do kraja godine planira izgradnju dva nova objekta u opštini Parteš. Kao i da je u planu izgradnja najmanje još šest takvih objekata širom KiM.

Zajecaronline/rtv.rs/J.V.

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