Punite telefon pogrešno celog života? Evo šta se dešava kada ga koristite dok je na punjaču

Punite telefon pogrešno celog života?

Pametni telefoni postali su neizostavan deo svakodnevice, pa ih mnogi koriste čak i dok su priključeni na punjač. Međutim, stručnjaci su otkrili da takva navika negativno utiče na trajanje baterije.

Tehnologija premošćavanja punjenja omogućava da se, dok je telefon priključen na punjač i aktivno se koristi, električna energija usmerava direktno ka radu uređaja, umesto ka punjenju baterije. Na taj način se punjenje privremeno usporava ili pauzira, čime se smanjuje zagrevanje i štiti baterija od mogućih oštećenja izazvanih visokim temperaturama.

Mana korišćenja telefona tokom punjenja

Ako nakon dužeg igranja ili uređivanja videa isključite telefon sa punjača, moguće je da će nivo napunjenosti baterije ostati gotovo nepromenjen. Razlog je jednostavan – energija se tokom korišćenja prvenstveno trošila za napajanje telefona, umesto za dopunjavanje baterije.

Punite telefon pogrešno celog života?

Izbegavajte korišćenje telefona tokom punjenja

Korišćenje telefona dok se puni samo po sebi nije štetna navika, ali je ipak preporučljivo izbegavati ga kada god je to moguće. Ako želite da odgovorite na poruku, obavite poziv, napravite fotografiju ili brzo objavite nešto na internetu, nema razloga za brigu. Međutim, kod zahtevnijih aktivnosti, poput igranja igara ili obrade sadržaja, obratite pažnju na temperaturu uređaja. Telefon se u tom slučaju možda neće puniti punom brzinom, ali baterija neće biti oštećena samo zbog korišćenja tokom punjenja.

Zajecaronline/Informer/J.V.

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