Smrdibube u Srbiji: Kako da se zaštitite i šta kažu stručnjaci

U svetu insekata došlo je do promene na tronu – dosadne komarce koji su harali letom, s jeseni su zamenile podjednako dosadne smrdibube.
Najezda smrdibuba jedna je od glavnih tema ovih dana u Srbiji, a na društvenim mrežama, osim fotografija, snimaka i komentara da ih baš ima mnogo, preplavili su i „recepti” kako ih se rešiti. Službe za deratizaciju, dezinskeciju, dezinfekciju ovih dana imaju pune ruke posla i da dobijaju desetine poziva dnevno baš zbog smrdibuba. Stručnjaci kažu da supstanca koja neprijatno miriše nije opasna po ljude već da smrdibubama služi da se odbrane od ptica, ali kažu da protiv njih leka nema. Zato savetuju, ukoliko ih je malo, da ih izbacite rukom, a nisu saglasni oko toga da li treba redovno da prskate mesta gde vole da dolaze.
Šta su smrdibube
Telo podseća na viteški štit koji može biti u nekoliko boja, najčešće su zelene ili tamno braon. Može da naraste od 12 do 17 milimetara. Ime smrdibuba su dobile po specifičnom mirisu koji ispuštaju kada osećaju da su ugrožene. Neki kažu da ih podseća na miris korijandera, neki na miris marcipana, ali je većini uglavnom neprijatan.
Zašto ih toliko ima
One žive raštrkane po prirodi, ali se sa dolaskom hladnijeg vremena to menja.
Zajecaronline/bbc/J.V.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
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