Smrdibube u Srbiji: Kako da se zaštitite i šta kažu stručnjaci

Najezda smrdibuba jedna je od glavnih tema ovih dana u Srbiji, a na društvenim mrežama, osim fotografija, snimaka i komentara da ih baš ima mnogo, preplavili su i „recepti” kako ih se rešiti. Službe za deratizaciju, dezinskeciju, dezinfekciju ovih dana imaju pune ruke posla i da dobijaju desetine poziva dnevno baš zbog smrdibuba. Stručnjaci kažu da supstanca koja neprijatno miriše nije opasna po ljude već da smrdibubama služi da se odbrane od ptica, ali kažu da protiv njih leka nema. Zato savetuju, ukoliko ih je malo, da ih izbacite rukom, a nisu saglasni oko toga da li treba redovno da prskate mesta gde vole da dolaze.