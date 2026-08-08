IZJAVA ERLINGA HALANDA DIGLA PRAŠINU! Muškarci i žene zaratili zbog njegovog stava

IZJAVA ERLINGA HALANDA DIGLA PRAŠINU!

Jedan od najboljih fudbalera današnjice, Erling Haland, izazvao je pravu buru na društvenim mrežama nakon što je izneo stav o podeli obaveza u porodici i ulozi muškaraca u domaćinstvu.

Napadač Mančester sitija poručio je da ga iznenađuje činjenica da mnogi muškarci i dalje kućne poslove i brigu o deci smatraju „pomoći“ partnerki, umesto zajedničkom odgovornošću.

– Mislim da je smešno što muškarci i dalje veruju da su kućni poslovi i briga o deci „pomoć“ ženama, umesto da to posmatraju kao deo odgovornosti koju svi delimo. Svi imamo obavezu da doprinesemo tom poslu – rekao je Haland.

Kako prenose strani mediji, Haland je o ovoj temi govorio nakon što je i sam postao otac. Istakao je da je još kao tinejdžer. Dok je živeo sam, naučio da kuva, čisti i vodi računa o domaćinstvu, navike koje je zadržao i danas.

IZJAVA ERLINGA HALANDA DIGLA PRAŠINU!

Njegove reči izazvale su brojne reakcije na internetu. Dok jedni smatraju da je izneo stav sa kojim bi mnogi trebalo da se slože, drugi veruju da je pokrenuo raspravu o tradicionalnim ulogama muškarca i žene u porodici.

Ipak, Haland je ostao pri svom mišljenju da kućni poslovi i roditeljske obaveze nisu ničija usluga ili pomoć, već zajednička odgovornost oba partnera.

Njegova izjava za kratko vreme postala je viralna i otvorila diskusiju koja se vodi širom sveta – da li muškarci „pomažu“ u kući ili je briga o domu i deci podjednaka obaveza oba partnera?

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R./M.R.

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