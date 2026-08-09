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Zamrznuta limunada u čašama! Pravo osveženje na ovim vrućinama

09.08.2026.
foto: pixabay

Zamrznuta limunada u čašama!

Kombinacija svežeg limunovog soka, zaslađenog kondenzovanog mleka i leda daje piću bogatu, penastu teksturu koja podseća na sladoled i limunadu u jednom. A za ove paklene vrućine pravi je spas!

Ovaj osvežavajući napitak ili poslastica je savršen za vrele dane kada želite nešto lagano, kremasto i puno ukusa limuna.

Sastojci:

🔶1 kašika rendane kore limuna

🔶180 ml sveže ceđenog soka od limuna

🔶130 g šećera

🔶160 ml zaslađenog kondenzovanog mleka

🔶440 g kockica leda

Priprema:

Stavite rendanu koru limuna i šećer u činiju. Trljajte koru u šećer prstima oko 1 minut, dok šećer ne postane blago vlažan i ne počne da miriše na limun. Smesa treba da odstoji 20 minuta. Svakih nekoliko minuta tokom ovog vremena, ponovo trljajte šećer između prstiju kako biste oslobodili što više eteričnih ulja i aroma iz kore. Sipajte sok od limuna i zaslađeno kondenzovano mleko u blender. Dodajte pripremljenu smesu šećera i kore limuna i 110 g leda. Blendirajte oko 30 sekundi, dok smesa ne postane potpuno glatka i kremasta. Dodajte preostalih 330 g leda. Ponovo blendirajte oko 30 sekundi, dok desert ne postane gust i penast, sličan kašičici. Ravnomerno podelite desert u dve prethodno ohlađene čaše. Po želji pospite dodatnom rendanom korom limuna i odmah poslužite.

Zajecaronline/Informer/J.V,

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