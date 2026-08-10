Vučić danas i sutra obilazi jugozapad Srbije
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće na jugozapadu zemlje danas i sutra, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
10. avgusta, Vučić će posetu jugozapadu Srbije početi u 10 časova obilaskom seosko-turističkog domaćinstva „Srce kamene gore“ u Prijepolju.
U 11:10 časova obići završne radove na vrtiću „Čarolija“ u Prijepolju, a nakon toga i novi pogon za farbanje i peskarenje – FAP u Priboju. U Priboju će nešto pre 12 časova obići i radove na izgradnji nove kasarne Vojske Srbije.
Od 15 časova, Vučić će obići kotlarnicu na biomasu u Novoj Varoši, zatim i porodicu Purić sa osmoro dece u selu Radijevići.
Za nešto posle 17 časova, predviđen i obilazak završnih radova na obilaznici oko Zlatibora i radova na izgradnji sportskih terena.
Program za, sutra, utorak, 11. avgust, biće naknadno objavljen.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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