U Srbiji i danas sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni

Danas će biti sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom do 37 stepeni.

U planinskim predelima jugoistočne i južne Srbije posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je veoma retka pojava kratkotrajne kiše, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Vetar će biti slab do umeren, istočnih pravaca.

Najniža temperatura od 13 do 19 stepeni, najviša od 34 stepena do 37 stepeni.

U Zaječaru nas očekuje sunčano prepodne, popodne, takođe, sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, južni vetar.

Minimalna temperatura 21° C, maksimalna dnevna 34° C.

Sutra prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, severoistočni vetar. Minimalna temperatura 23° C, maksimalna dnevna 36° C.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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