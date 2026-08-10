U Srbiji i danas sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni
Danas će biti sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom do 37 stepeni.
U planinskim predelima jugoistočne i južne Srbije posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je veoma retka pojava kratkotrajne kiše, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Vetar će biti slab do umeren, istočnih pravaca.
Najniža temperatura od 13 do 19 stepeni, najviša od 34 stepena do 37 stepeni.
U Zaječaru nas očekuje sunčano prepodne, popodne, takođe, sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, južni vetar.
Minimalna temperatura 21° C, maksimalna dnevna 34° C.
Sutra prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, severoistočni vetar. Minimalna temperatura 23° C, maksimalna dnevna 36° C.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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