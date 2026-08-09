Spasite paradajz po paklenim vrućinama: Jedna stvar iz kuhinje čini čuda
Kada paradajz zahvati trulež, a plodovi postanu meki i crni, prirodno rešenje u vidu sitno usitnjenih ljuski od jaja može efikasno nadoknaditi nedostajući kalcijum i spasiti preostali rod. Mnogi baštovani se kad-tad sretnu sa neprijatnim prizorom tamnim, ugnječenim mrljama na dnu paradajza. U pitanju je takozvana fitopatološka pojava truleži dna ploda, koja direktno ukazuje na nedostatak kalcijuma u zemljištu.
Visoke temperature i suša
Još jedan od razloga za pojavu truleži na paradajzu jesu vrućine. U vrelim letnjim danima biljka pojačano gubi vodu, što dodatno otežava normalan raspored minerala i dovodi do pojave tamnih mrlja na paradajzu.
Zašto su ljuske jaja pun pogodak?
Na društvenim mrežama proširio se jedan veoma koristan trik protiv truleži i propadanja pardajza, a reč je o običnim ljuskama od jaja. Pošto su izuzetno bogate kalcijumom, stariji i iskusni baštovani potvrđuju da su one idealan lek protiv truleži paradajza. Pored toga što nadoknađuju neophodne minerale u zemlji, one popravljaju strukturu tla, rasteruju puževe i blago utiču na kiselost (pH vrednost) zemljišta.
Spasite paradajz po paklenim vrućinama: Jedna stvar iz kuhinje čini čuda
Kako koristiti ljuske od jaja za paradajz:
🔶Operite i osušite ljuske.
🔶Usitnite ih idealno je da ih sameljete u blenderu u sitan prah.
🔶Pospite prah od ljuski oko stabljike biljke.
🔶Umešajte ljuske u zemlju pomoću ruku ili male lopatice.
🔶Dobro zalijte biljku da bi se kalcijum iz ljuski upio u zemlju.
Veoma je važno da znate da iako ljuske od jaja pomažu, nepravilno zalivanje je najčešći uzrok truleži na dnu ploda.
Zajecaronline/informer/J.V.
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