NAJEZDA BOGOMOLJKI U SRBIJI!

Biolog Kristijan Ovari, zaposlen u beogradskom zoo vrtu izjavio je da su bogomoljke bezopasna vrsta insekta koja ne može da prenese nikakvu bolest, kao i da nema razloga za strah i paniku zbog najezde ove vrste insekta u Srbiji.

“Bogomoljke ne mogu da prenesu nikakvu bolest. Postoje razna verovanja u narodu. Međutim, suština je u tome da bogomoljke munjevito hvataju plen pomoću tih prednjih ekstremiteta. One su isključivo predatori, hrane se drugim životinjama”, rekao je Ovari za Tanjug.

Ta vrsta insekta koja se pojavila karakteristična je za naše prostore, a reč je o evropskoj bogomoljki Mantis religiosa. Ovari ističe da su u narodu bogomoljke zapažene upravo zbog karakterističnog položaja ekstremiteta.

“Zbog tog položaja, izgleda kao da se mole, otud i taj naziv bogomoljka”, naveo je Ovari.

Ovari ističe da ljudi nemaju razloga za strah jer se bogomoljke hrane insektima. Neki posetioci u beogradskom zoo vrtu naveli su da se generalno plaše svih insekata. Sa druge strane, bilo je i onih koji se ne plaše insekata. Svi su se usaglasili da, kada vide insekte u prostoru u kom žive, izbace ih napolje.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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