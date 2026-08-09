Predstava zaječarskog teatra „Galerije“ na Feliks Romulijani

Predstava zaječarskog teatra „Galerije“, o caru Gaju Valeriju Galeriju Maksimijanu, rođenog u okolini Zaječara, koji je od govedara dospeo do rimskog imperatora, biće odigrana 12. avgusta na kasnoantičkom lokalitetu „Feliks Romulijana“ gde je ovaj rimski vladar podigao velelepnu carsku palatu u čast svoje majke Romule.

Galerije je vladao iz Soluna, a grandiozni dvorski kompleks, u našem kraju poznat kao Gamzigrad, podigao je pred kraj svoje vladavine, kada je odlučio da se povuče u rodni kraj, gde je i sahranjen na brdu Magura u blizini Romulijane. O tom periodu njegovog života govori pozorišni komad nastao prema tekstu Miloša Latinovića, u adaptaciji Aleksandra Milosavljevića i u režiji Nebojše Bradića.

Izvođenje predstave „Galerije“ na Romulijani simbolizuje povratak cara svojoj kući i svakako će doprineti kulturno-turističkoj ponudi ovog lokaliteta. Osim na Romulijani, „Galerije“ će biti izvođen i na drugim arheološkim nalazištima u Srbiji, a već je odigran na „Viminacijum festu“, na istoimenom antičkom lokalitetu.

Predstava zaječarskog teatra „Galerije“ na Feliks Romulijani

Igraju: Pavle Pekić, Nataša Petrović, Ana Bretšnajder Tanasković, Zoran Karajić, Gabrijel Bećarević, Miloš Tanasković, Branislav Mijatović, Teodora Stojković i Sanja Nedeljković, kao i deca: Tara Tanasković, Miona Nikolić, Maša Martić i Strahinja Milosavljević.

Ulaz je slobodan, a za publiku je obezbeđen prevoz.

Autobus polazi u 19 sati ispred zgrade Narodnog pozorišta Timočke Krajine „Zoran Radmilović” (Timočke bune 16), a povratak je po završetku predstave.

Zajecaronline/J.V.

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