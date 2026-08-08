Šakirin recept za vitku liniju: Zdrav obrok pun proteina koji možete spremiti i vi!

Kolumbijska pevačica Šakira poznata je po neverovatnoj energiji i kondiciji, a tajna njenog izgleda nije u strogim dijetama, već u zdravim i izbalansiranim navikama. Na njenom jelovniku često se nalaze obroci bogati proteinima, povrćem i zdravim mastima koji joj pomažu da ima dovoljno energije tokom napornih dana.

Umesto odricanja i rigoroznih režima ishrane, Šakira bira kvalitetne namirnice koje organizmu pružaju ono što mu je potrebno. Jedan od obroka koji se često povezuje sa njenim načinom ishrane jeste grilovani losos sa povrćem i salatom od avokada.

Recept za Šakirin ručak

Sastojci:

2 fileta lososa

1 tikvica

crvena paprika

1 manji brokoli

1 avokado

šaka čeri paradajza

maslinovo ulje

sok od pola limuna

so i biber

svež peršun ili mirođija

Priprema:

Losos posolite, pobiberite i premažite sa malo maslinovog ulja.

Pecite ga na gril tiganju ili u rerni oko 12 do 15 minuta.

Tikvicu, papriku i brokoli kratko ispecite na grilu ili u rerni kako bi ostali hrskavi.

Za salatu iseckajte avokado i čeri paradajz, prelijte limunovim sokom i kašikom maslinovog ulja, pa dodajte malo soli.

Sve servirajte zajedno i pospite sitno seckanim peršunom ili mirođijom.

Šakirin recept za vitku liniju: Zdrav obrok pun proteina koji možete spremiti i vi

Šta kažu nutricionisti?

Losos je odličan izvor proteina i omega-3 masnih kiselina koje doprinose zdravlju srca, mozga i kože. Uz njega dolazi velika porcija povrća bogata vlaknima, vitaminima i mineralima, dok avokado obezbeđuje zdrave masti koje produžavaju osećaj sitosti.

Ovakav ručak sadrži dovoljno proteina da zasiti, a istovremeno nije težak, zbog čega može biti odličan izbor i tokom toplih letnjih dana.

Kombinacija proteina, vlakana i zdravih masti pomaže da nivo šećera u krvi bude stabilniji, a osećaj sitosti traje duže. Upravo zato ovakav obrok može biti dobar izbor i za one koji žele da smanje unos nezdravih grickalica tokom dana.

Naravno, Šakira svoju formu ne duguje samo ishrani. Pevačica redovno trenira, mnogo pleše, vodi računa o snu i ne preskače obroke. Kako često ističe, ne postoje čudesne dijete, već zdrave navike koje uz doslednost daju rezultate na duže staze.

Zajecaronline/Alo/I.R.

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