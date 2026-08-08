Želite raskošnu i cvetnu terasu, ovo su 3 biljke koje obožavaju vrućine iznad 40 stepeni!

Želite raskošnu i cvetnu terasu?

Dok letnje vrućine primoravaju većinu biljaka na povlačenje, prave balkonske zvezde tek tada priređuju pravi spektakl. Reč je o tri biljke, cinija, bugenvilija i petunija obožavaju žestoko sunce i visoke temperature.

Vreli letnji dani ne moraju da znače opustošenu i beživotnu terasu. Uz pravi izbor otpornih vrsta, vaš balkon može da sija u punom sjaju i onda kada termometar preskoči 40. podeok. Ako želite da i po velikim vrućinama imate lepu terasu, onda su ovo pravi cvetovi za vas.

Cinije

Cinije su jedno od najzahvalnijih letnjih cveća. Dolaze u neverovatnom spektru boja i cvetaju sve jače što je sunce intenzivnije. One su izuzetno otporne na toplotu, brzo rastu i lako se održavaju, imaju dug period cvetanja. Pored toga savršene su za bašte i bukete. Njihova živopisna lepota unosi vedrinu i energiju u svaki vrt.

Želite raskošnu i cvetnu terasu?

Bugenvilija

Ako želite efekat „mediteranske razglednice“, bugenvilija je pravi izbor. Njeni jarko obojeni cvetovi (koji zapravo nisu cvetovi nego pricvetni listovi) prekrivaju zidove i ograde. Ovo cveće voli ekstremno sunce i visoke temperature. Cveta obilno tokom celog leta i odlično podnosi sušu, Idealno je za terase, pergole i fasade. Bugenvilija daje pravi raskošni, tropski izgled i gotovo da ne zahteva pažnju.

Petunija

Petunija je jedna od najpoznatijih biljaka za letnje terase i odličan primer za cveće koje voli sunce. Njeni raskošni cvetovi dolaze u brojnim bojama, od bele i roze do ljubičaste i crvene, a mogu da ukrase balkon mesecima. Ova biljka najbolje uspeva na direktnom suncu i u zemljištu koje dobro propušta vodu. Tokom najtoplijih dana potrebno joj je redovno zalivanje, posebno ako je posađena u saksiji gde se zemlja brže isušuje. Uz malo pažnje i uklanjanje uvelih cvetova, petunija može neprekidno da cveta od proleća pa sve do jeseni.

Zajecaronline/informer/J.V.

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