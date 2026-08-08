OPŠTA POMAMA PRED 12. AVGUST! Naočare za pomračenje sunca nestaju sa rafova

OPŠTA POMAMA PRED 12. AVGUST!

Potražnja za naočarima za posmatranje pomračenja Sunca 12. avgusta u Belgiji je naglo porasla, a optičari upozoravaju da će zalihe u većini prodavnica biti iscrpljene do kraja nedelje.

Najveći dobavljač u Belgiji, opservatorija Urania, zatvorio je onlajn prodavnicu jer više ne može da obradi narudžbine na vreme, dok su u Javnoj opservatoriji Mira sve zalihe već rasprodate, preneo je VRT. Preostale naočare mogu da se pronađu kod pojedinih optičara, u javnim opservatorijama, kao i u nekim supermarketima i apotekama.

– Sada ili nikad – poručio je optičar Čarls Bruninks iz belgijskog udruženja optičara APOOB.

Prema njegovima rečima, interesovanje je znatno veće nego za prethodna pomračenja, delom zato što će ovo biti najveće od 1999. godine, a poklapa se i sa periodom letnjih odmora. Stručnjaci upozoravaju da pomračenje sme da se posmatra isključivo pomoću sertifikovanih naočara koje imaju CE oznaku i standard ISO 12312-2.

OPŠTA POMAMA PRED 12. AVGUST!

Prilikom kupovine putem interneta savetuje se dodatni oprez, jer na tržištu mogu da se pronađu proizvodi koji ne ispunjavaju bezbednosne standarde. Oftalmolozi naglašavaju da direktno gledanje u Sunce, čak i tokom zalaska ili kada je delimično zaklonjeno oblacima, može da izazove trajno oštećenje mrežnjače, pa čak i slepilo.

– Naočare za sunce nisu dovoljna zaštita jer propuštaju štetno zračenje – upozorila je oftalmološkinja Lizelot Arts.

Stručnjaci takođe savetuju da se ne koriste improvizovana sredstva poput CD-ova ili DVD-ova, jer ne štite oči od opasnog zračenja. Kao bezbedna alternativa mogu da posluže jedino zavarivačke maske ili stakla sa zaštitnim stepenom 14 ili višim

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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