Guča: Počeo 65. Dragačevski sabor trubača u Guči

Zvuci himne “Sa Ovčara i Kablara” i svečano podizanje saborske zastave označili su početak 65. jubilarnog Dragačevskog sabora trubača u Guči. Manifestacije koja već više od šest decenija predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola srpske tradicije i narodne muzike.

Ovogodišnju čast da bude domaćin Sabora dobio je proslavljeni košarkaš Marko Kešelj, koji se obratio okupljenima i istakao značaj ove manifestacije za očuvanje kulturnog nasleđa Srbije.

“Guča nije samo sabor trube, već mesto susreta ljudi, tradicije i emocija. Velika mi je čast što sam domaćin ovogodišnjeg Sabora“, poručio je Kešelj.

Predsednik opštine Lučani Milija Milenković izrazio je očekivanje da će tokom narednih dana Guču posetiti veliki broj gostiju iz zemlje i inostranstva. Naglašavajući da Sabor iz godine u godinu potvrđuje status jedne od najvažnijih turističkih i kulturnih manifestacija u Srbiji.

Nakon ceremonije otvaranja, Dragačevo je ponovo ispunila trubačka muzika, čime je zvanično počeo višednevni program koji donosi koncerte, kulturno-umetničke sadržaje i tradicionalna saborovanja.

Kulminacija ovogodišnje manifestacije očekuje se u nedelju, kada će se na završnom takmičenju najbolji trubački orkestri nadmetati za najprestižnija priznanja i titulu novih majstora trube.

I ove godine Guča će biti mesto okupljanja ljubitelja trube, narodne muzike i srpske tradicije, potvrđujući reputaciju jedinstvenog festivala koji decenijama privlači posetioce iz svih krajeva sveta.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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