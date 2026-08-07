MOSTAR ODBROJAVA DO SPEKTAKLA!

Mostar je počeo da odbrojava sate do jednog od najiščekivanijih muzičkih događaja ovog leta. Stadion Kantarevac će u subotu 8. avgusta biti centar vrhunske zabave, jer pred publiku stiže najveća muzička zvezda na Balkanu Aca Lukas, koji će održati spektakularan koncert.

Tim povodom oglasio se menadžer Ace Lukasa, čelnik Hype imperije i najuspešniji producent Saša Mirković, koji je otkrio da su poslednje pripreme u toku i da je sve spremno za veliki muzički spektakl.

„SVE JE SPREMNO ZA KONCERT ACE LUKASA U MOSTARU! VIDIMO SE“

– Za koncert Ace Lukasa u Mostaru je sve pripremljeno. Evo, mi se nalazimo iznad Mostara, upravo smo poleteli. Tako da sutra u Kantarevac i Mostar će biti ful – poručio je Saša Mirković.

Muzički program počinje u 20 časova, kada će atmosferu zagrejati bend Natura, dok je izlazak Ace Lukasa na scenu planiran nakon toga. Kapije stadiona otvaraju se od 19 časova kako bi posetioci mogli na vreme da uđu i zauzmu svoja mesta.

Lukas je uoči koncerta poručio publici da jedva čeka druženje sa Mostarcima i pozvao sve da zajedno pevaju i naprave nezaboravnu atmosferu.

– Dragi Mostarci, vidimo se 8. avgusta na Kantarevcu. Dođite da zajedno pevamo, slavimo i provedemo nezaboravno veče. Radujem se našem ponovnom druženju i jedva čekam da zajedno napravimo vrhunsku atmosferu – poručio je Lukas.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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