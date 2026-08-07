“Vojni lekar na selu” posetio borska sela Gornjane i Bučje

U OKVIRU PROJEKTA CIVILNO-VOJNE SARADNJE “VOJNI LEKAR NA SELU” ORGANIZOVANI SU PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PRGLEDI ZA MEŠTANE SELA GORNJANE I BUČJE

Akcija “Vojni lekar na selu” deo je programa civilno-vojne saradnje koji Vojska Srbije sprovodi širom zemlje. Cilj je unapređenje kvaliteta života građana, pogotovo u seoskim i teško dostupnim područjima. Ujedno se na taj način doprinosi jačanju tradicionalne povezanosti Vojske Srbije i naroda.

Ovaj projekat se realizuje uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Crveni krst Zaječar je, u saradnji sa Vojskom Srbije, učestvovao u realizaciji projekta „Vojni lekar na selu“. Ovoga puta posetili su sela Gornjane i Bučje u okolini Bora, gde su meštanima bili dostupni preventivni lekarski pregledi, merenje krvnog pritiska, kontrola nivoa šećera u krvi i zdravstveno savetovanje.

Zajecaronline/N.S.

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