“Vojni lekar na selu” posetio borska sela Gornjane i Bučje
U OKVIRU PROJEKTA CIVILNO-VOJNE SARADNJE “VOJNI LEKAR NA SELU” ORGANIZOVANI SU PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PRGLEDI ZA MEŠTANE SELA GORNJANE I BUČJE
Akcija “Vojni lekar na selu” deo je programa civilno-vojne saradnje koji Vojska Srbije sprovodi širom zemlje. Cilj je unapređenje kvaliteta života građana, pogotovo u seoskim i teško dostupnim područjima. Ujedno se na taj način doprinosi jačanju tradicionalne povezanosti Vojske Srbije i naroda.
Ovaj projekat se realizuje uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
Crveni krst Zaječar je, u saradnji sa Vojskom Srbije, učestvovao u realizaciji projekta „Vojni lekar na selu“. Ovoga puta posetili su sela Gornjane i Bučje u okolini Bora, gde su meštanima bili dostupni preventivni lekarski pregledi, merenje krvnog pritiska, kontrola nivoa šećera u krvi i zdravstveno savetovanje.
Zajecaronline/N.S.
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KONCERT ACE LUKASA
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
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