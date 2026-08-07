Zbog smanjenog dotoka iz vodovodnog sistema Rzav od danas restrikcije u Arilju

U Opštini Arilje od danas stupaju na snagu planske obustave isporuke vode zbog smanjenog dotoka iz regionalnog vodovodnog sistema Rzav, odlučio je sinoć opštinski Štab za vanredne situacije.

Cilj odluke je očuvanje stabilnosti vodosnabdevanja u uslovima ograničenih raspoloživih količina vode.

Prema novom režimu, stanovnici pojedinih naselja suočiće se sa planskim obustavama isporuke vode u određenim terminima, pa u Bogojevićima i Latvici voda neće biti dostupna u periodu od šest do devet časova ujutru, kao ni od 20 do 22 časa.

U naseljima Virovo, Lopaš, Donja Kravarica, Grdovići i Vrane prekidi u vodosnabdevanju planirani su tokom noći, od 22 časa do šest časova ujutro. Nadležni ističu da će raspored restrikcija zavisiti od trenutne potrošnje i količine vode koja se preuzima iz sistema Rzav. Zbog čega su moguće izmene utvrđenih termina ukoliko se za to ukaže potreba. Istovremeno će biti pojačan nadzor nad korišćenjem vode iz gradskog vodovoda. Posebna pažnja biće usmerena na slučajeve nenamenske potrošnje, uključujući zalivanje bašti i zelenih površina, punjenje bazena i rezervoara, pranje automobila, terasa i dvorišta. Kao i druge aktivnosti koje nisu od značaja za osnovne životne potrebe. Iz Štaba za vanredne situacije poručuju da će protiv svih koji budu kršili propisane mere biti pokrenuti odgovarajući postupci u skladu sa važećim propisima.

Građanima je upućen poziv da raspoložive količine vode koriste racionalno i isključivo za piće, pripremu hrane i održavanje lične higijene kako bi se obezbedilo uredno snabdevanje svih korisnika.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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