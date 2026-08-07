U Srbiji danas toplo, temperature do 37 stepeni

U Srbiji će danas biti veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Minimalna dnevna temperatura 15° C , maksimalna 37 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severni i severozapadni i u pojačanju, naročito u Vojvodini i u oblasti grmljavinskih procesa, gde će mestimično duvati jak, a na udare kratkotrajno i olujni vetar.

U Zaječaru prepodne sunčano, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Duvaće slab, istočni vetar. Minimalna temperatura 24° C, maksimalna dnevna 36° C.

Sutra prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, severni vetar. Minimalna temperatura 24° C, maksimalna dnevna 36° C.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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LUKASOV JUBILEJ U ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!