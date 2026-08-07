U Srbiji danas toplo, temperature do 37 stepeni
U Srbiji će danas biti veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Minimalna dnevna temperatura 15° C , maksimalna 37 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severni i severozapadni i u pojačanju, naročito u Vojvodini i u oblasti grmljavinskih procesa, gde će mestimično duvati jak, a na udare kratkotrajno i olujni vetar.
U Zaječaru prepodne sunčano, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Duvaće slab, istočni vetar. Minimalna temperatura 24° C, maksimalna dnevna 36° C.
Sutra prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, severni vetar. Minimalna temperatura 24° C, maksimalna dnevna 36° C.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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LUKASOV JUBILEJ U ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
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