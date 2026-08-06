Na aerodromu Nikola Tesla u letnjoj sezoni direktni letovi ka 118 destinacija

Tokom letnje sezone putnicima je na aerodromu Nikola Tesla na raspolaganju mreža od 118 direktnih destinacija, uključujući šest dugolinijskih ruta. Ovogodišnja letnja sezona na Aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu donela je značajno proširenje mreže destinacija i dodatno jačanje povezanosti Srbije sa Evropom i svetom, potvrđujući uspeh koncesionog partnerstva i kontinuiran razvoj kompanije Belgrade Airport, člana mreže VINCI Airports.

Mreža od 118 direktnih letova ostvarena je kroz uspešnu saradnju sa avio-kompanijama koje posluju na beogradskom aerodromu, među kojima je i nacionalni avio-prevoznik Air Serbia, saopštio je Belgrade Airport d.o.o. Ova rekordna sezonska ponuda nastavak je istorijskih rezultata ostvarenih u 2025. godini. Kada je Aerodrom “Nikola Tesla” opslužio rekordnih 8,9 miliona putnika i realizovao više od 89.500 letova.

Kako je istaknuto, jedna od ključnih novina ove sezone je ponovno uspostavljanje direktne linije između Beograda i Toronta, koja je pokrenuta u maju nakon višegodišnje pauze. Povratak ove važne interkontinentalne veze predstavlja značajan korak u daljem razvoju dugolinijskog saobraćaja i dodatno potvrđuje poziciju Beograda kao rastućeg regionalnog vazduhoplovnog čvorišta.

Putnicima je ove sezone dostupno i 8 novih direktnih linija. Među kojima su Santorini, Riga, Baku, Nižnji Novgorod, Keln, Piza, Brač i Sevilja. Dok je istovremeno povećan broj nedeljnih letova ka popularnim letnjim destinacijama u Italiji, Grčkoj i Španiji.

Na taj način putnici dobijaju veći izbor mogućnosti za putovanje, kao i veću fleksibilnost pri planiranju odmora i poslovnih putovanja. Paralelno sa širenjem mreže destinacija, kompanija Belgrade Airport nastavlja da unapređuje kvalitet usluga i ukupno putničko iskustvo. Poseban fokus tokom najprometnijeg dela godine stavljen je na unapređenje svakog segmenta putničkog iskustva, pomoću efikasnijih operativnih procesa. Unapređenja protoka putnika kroz terminal i primenu savremenih tehnoloških rešenja koja omogućavaju veću efikasnost, pouzdanost i predvidivost u svakodnevnim operacijama.

Kako bi svoje putovanje započeli što jednostavnije i bez zadržavanja, putnicima se preporučuje da na aerodrom dođu najmanje dva i po sata pre planiranog poletanja, da unapred isplaniraju korišćenje jednog od šest zvaničnih aerodromskih parkinga. Kao i da pripreme putna dokumenta i prtljag u skladu sa procedurama pasoške i bezbednosne kontrole. Za dodatnu uštedu vremena dostupne su i usluge brzog prolaza kroz odlazni deo terminala. Kao i automatska pasoška kontrola namenjena punoletnim putnicima. Sva unapređenja deo su strateškog opredeljenja kompanije Belgrade Airport da putnicima obezbedi bezbedno, efikasno i prijatno iskustvo putovanja. Uz dalje jačanje pozicije beogradskog aerodroma kao vodećeg regionalnog vazduhoplovnog čvorišta u jugoistočnoj Evropi.

Kompanija Belgrade Airport je operater Aerodroma Nikola Tesla i deo globalne mreže VINCI Airports koja upravlja poslovanjem više od 70 aerodroma u 14 zemalja. Zahvaljujući stručnim znanjima u oblasti globalne integracije. VINCI Airports razvija, finansira i gradi aerodrome i upravlja njima. Ulažući sopstvene investicione kapacitete i stručno znanje u optimizaciju njihovog operativnog poslovanja, modernizaciju infrastrukture i upravljanje tranzicionim procesima u oblasti zaštite životne sredine.

Zajecar/tanjug/J.V.

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